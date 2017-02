Centro do Idoso realiza Baile de Carnaval da Terceira Idade hoje

Os frequentadores do Centro de Convivência do Idoso no Calafate, inaugurado recentemente pelo prefeito Marcus Alexandre, terão o primeiro baile de carnaval para a terceira idade nesta quinta-feira, 23, a partir das 8 horas da manhã. A festa será animada com as tradicionais marchinhas carnavalescas e os idosos vestirão fantasias produzidas por eles mesmos durante a semana, como parte das atividades artísticas e lúdicas desenvolvidas no Centro.

A secretária de Cidadania e Assistência Social, Dôra Araújo, cita que os sessenta idosos que já frequentam o local diariamente, outras pessoas e Grupos da Terceira Idade poderão participar do evento. “Fazemos questão de que eles participem ativamente de todos os eventos que acontecem na cidade, como o carnaval, que promete ser bem alegre. Os idosos estão animados e ansiosos pela festa de carnaval. Todos estão convidados para virem se divertir. A festa é aberta a todos os idosos”. Dôra Araújo informa ainda que durante o baile será servido um lanche aos idosos, a exemplo do que já acontece diariamente após as atividades ministradas no Centro.

Atividades diárias

Os idosos do Grupo do Calafate realizam exercícios físicos no local diariamente, o que antes era feito na quadra do bairro. As atividades físicas são realizadas por meio do Programa Saúde em Movimento, executado pela Prefeitura de Rio Branco, por meio das secretarias de Esporte e Lazer (SEMEL) e de Saúde (SEMSA).

A professora Jéssica Bezerra, que dá aulas de ginástica para o grupo desde 2011, destaca que os idosos continuam utilizando os aparelhos da Academia ao Ar Livre até as 7:30 e, em seguida, todos seguem para o salão do Centro do Idoso, onde fazem os exercícios. Jéssica explica que no Centro é melhor porque não há restrições de dias e horários. “Dentro do Centro tem onde a gente guardar equipamentos que usamos com eles para uma maior diversificação das atividades. Aqui é muito melhor e atuamos em parceria com o Centro de Saúde Rosângela Pimentel e os técnicos vêm aferir diariamente a pressão e a glicemia deles aqui mesmo”.

Segundo Dôra Araújo, diariamente há atividades que incluem cinema, o Forró do Senadinho, recreação, jogos e brincadeiras. “O acolhimento e os jogos são diários. O Forró do Senadinho é realizado todas as quintas-feiras pela manhã, já o cinema tem todo dia pela manhã e tarde”, explica Dôra, citando que nos próximos dias, haverá aulas de dança de salão para a turma da terceira idade.

Outras atividades, como jogos e exibição de filmes, também são realizadas no Centro.

Espaço Multiuso

O Centro de Convivência da Pessoa Idosa, no Calafate, está próximo à unidade de saúde Rosângela Pimentel e da Academia da Comunidade ao Ar Livre, ao lado da Igreja São Miguel, numa região de fácil acesso. No local, há salas para cursos profissionalizantes, para prática de yoga, atividades físicas, recreativas, esportivas, culturais, lúdicas e laborais, banheiros masculino e feminino adaptados para pessoa idosa, depósito e escritório administrativo. O projeto seguiu as normas técnicas e orientações de especialistas quanto a acessibilidade e ergonomia visando atender adequadamente os idosos.

O espaço funciona de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 8h, atendendo não somente os grupos do Calafate como também de toda a cidade de Rio Branco. Nos finais de semana estará à disposição da comunidade, para palestras e encontros e outros eventos. O Centro recebeu o nome do ex-vereador Cosme Morais, um dos pioneiros da região.