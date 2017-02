Botafogo bate Olímpia nos pênaltis e avança na Libertadores

O Botafogo está na fase de grupos da Libertadores. Os cariocas foram derrotados por 1 a 0 pelo Olímpia no tempo regulamentar e viram a vaga ser decidia nas cobranças de pênalti. Ortiz e Mendonza perderam as duas primeiras cobranças dos paraguaios. Camilo e Rodrigo Pimpão, por outro lado, fizeram. Ferreira fez, assim como Victor Luis. Benítes perdeu a terceira cobrança e colocou o Glorioso na próxima fase.

O técnico Jair Ventura armou um time defensivo para segurar o Olímpia. No primeiro tempo, a tática do alvinegro deu certo, já que o adversário levou perigo em apenas uma oportunidade, em chute de fora da área defendido por Helton Leite. O problema é que os cariocas também não chegaram no ataque.

O segundo tempo foi bem diferente do primeiro, quando mesmo defensivo o Botafogo mantinha a posse de bola. Na etapa complementar, o time de Jair Ventura recuou demais e aceitou pressão do Olímpia, que passou a abusar dos cruzamentos na área. Aos 34min, os paraguaios, enfim, conseguiram o gol que levou a partida à decisão por pênaltis.

OLÍMPIA-PAR

Daniel Azcona; Rodi Ferreira, José Cañete (Bogado), Hernán Pellerano e Fernando Giménez; Alexis Fernandéz (Roque Santa Cruz), Cristian Riveros, Richard Ortiz e Julián Benítez; Pablo Mouche e Brian Montenegro. T.: Pablo Repetto.

BOTAFOGO

Helton Leite (Gatito Fernandez); Marcelo, Joel Carli, Emerson Silva e Victor Luiz; Airton, Bruno Silva, João Paulo e Matheus Fernandes (Gilson); Camilo e Rodrigo Pimpão. T.: Jair VenturaGol: Montenegro, aos 34min do 2º tempo

Cartões amarelo: Marcelo e Joel Carli (B); Alexis Fernandes (O)

Estádio: Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Árbitro: Julio Bascuñán (CHI)

(Folhapress)