Bombeira acreana que rebateu machistas no Facebook é destaque em programa da Rede Globo

Após rebater críticas machistas no Facebook e ter seu post viralizado em outras redes sociais, a soldado Nangela Luna, integrante do Corpo de Bombeiros do Acre há quatro anos, foi recebida nesta quinta-feira (23) no programa Encontro, da rede Globo.

Entrevistada por Fátima Bernardes, Nangela voltou a destacar a importância do combate contra atitudes que violam a intimidade e a ética de trabalho das profissionais femininas. “As mulheres têm necessidade urgente de representatividade”, afirmou.

Postado no dia 13 de fevereiro, o texto da bombeira teve mais de 28 mil curtidas e mais de 11 mil compartilhamentos em menos de 48 horas.

Em trecho da publicação, ela diz: “Carrego fogão, geladeira, botija, fazendo mudança de famílias com as casas inundadas. Entro em residências em chamas, atendo vítimas de acidentes, capturo animais e tudo mais que meu trabalho exige, incluindo serviços administrativos”. Com informações ASTORIGE CARNEIRO