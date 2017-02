Atriz que fez Samara de ‘O chamado’ é interrogada nos EUA por morte

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Famosa em todo o mundo por interpretar a vilã Amara Morgan do filme “O chamado” (2002), a atriz Daveigh Chase, de 26 anos, foi presa pela morte de um homem, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Segundo informações do site “TMZ”, na madrugada do último dia 15, a norte-americana deixou o rapaz na porta de um hospital da região e, em seguida, fugiu. Segundo relatos, ele já estava morto quando chegou em um centro de saúde.

Segundo fontes da publicação, Daveigh esteve na companhia do homem momentos antes da vítima sofrer uma overdose, causa da morte.

A polícia identificou a atriz e a deteve para depor. Na delegacia, ela alegou que estava apenas tentando ajudar a vítima ao levá-la até o hospital. Porém, como o rapaz sofreu uma overdose, Daveigh não é considerada suspeita de envolvimento na morte. O caso segue sendo investigado.