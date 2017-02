Após tragédia, administração de quadra da Praça da Juventude veda tomada que causou morte de adolescente

Após a morte do jovem Rogério Farias da Fonseca, 18 anos, ocorrida na tarde desta quarta-feira, (22), em uma quadra poliesportiva da Praça da Juventude, localizada no bairro Cidade Nova, a administração agiu rápido e vedou a tomada que causou o acidente fatal com o adolescente.

O jovem acabou sendo eletrocutado após encostar nos fios que saíam de dentro de uma tomada, que fica na parede do banco, onde os jovens se sentam para descansar da prática do esporte. O caso deixou os jovens assustados, pois eles usam aquele espaço para a prática de esporte e lazer.

Na manhã desta quinta-feira, (23), funcionários responsáveis pela a administração do espaço, isolou a tomada que causou o choque fatal em Rogério. O adolescente ainda foi socorrido pelo o Samu, mas não resistiu e morreu na unidade de resgate.