Após suposto sequestro de brasileiro, ponte que liga Brasileia à Bolívia é fechada em protesto

Populares do município de Brasileia fecharam a ponte Binacional Wilson Pinheiro, que liga o município à cidade Cobija (BO) na manhã desta quinta-feira (23). O protesto seria por conta de um suposto sequestro envolvendo a polícia boliviana e um brasileiro.

No país vizinho, os bolivianos também fecharam o acesso à ponte em uma tentativa de instigar que as autoridades dos dois países estabeleçam diálogo para resolver a situação. Todos os veículos estão proibidos de passar pelo local e somente pedestres podem passar pelo acesso.

Entenda o caso

O acreano Sebastião Nogueira do Nascimento, de 33 anos, foi levado na noite do sábado (11) por policiais bolivianos ligados à Força Especial de Luta Contra o Crime (FELCC). Após o ocorrido, os familiares que presenciaram o fato disseram à imprensa que os policiais bolivianos atiraram e entraram na casa da família sem um mandado de prisão. Nany Damasceno