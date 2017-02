Agente Penitenciário morto por facções criminosas é enterrado em Rio Branco; Veja o vídeo

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

“Quando se mata alguém da Segurança Pública a sociedade sente o baque”, disse José Janes, presidente da Associação dos Agentes Penitenciários do Acre

O agente penitenciário Romário Cavalcante Alexandrino, de 28 anos, foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade, em Rio Branco nesta quinta-feira (23). O cortejo aconteceu debaixo de muita chuva e foi acompanhado pelos agentes penitenciários, amigos e familiares. A viúva de Alexandrino estava muito abalada durante a despedida e permaneceu ao lado do caixão.

Pela manhã o agente recebeu uma homenagem no município de Porto Acre, onde morava: “Quando um guerreiro nosso vai ao combate e morre, temos que mostrar o valor dele. Quando passamos nas ruas as pessoas batiam palma reconhecendo que ele vai fazer falta, pois quando se mata alguém da Segurança Pública a sociedade sente o baque”, disse José Janes, presidente da Associação dos Agentes Penitenciários do Acre.

Janes disse ainda que a categoria não deve descansar até que a Justiça seja feita: “Nós não vamos descansar, até que a Justiça seja feita pelo poder público, alguém tem que tomar providencia. Somos uma categoria que vive ameaçada pela criminalidade, os agentes estão tendo que se mudar de suas casas por conta das ameaças, famílias estão assustadas. Nós esperamos uma atitude do governo em olhar para nossa categoria que é tão sofrida. Em tão pouco tempo de existência já perdemos cinco guerreiros”, explicou José Janes. Com informações Nany Damasceno

Veja o vídeo do cortejo: