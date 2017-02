No Acre, assaltantes se dão mal durante roubo em residência no Jorge Lavocart

Mais um assalto foi registrado nas primeiras horas desta manhã de quinta-feira, (23). Desta vez o alvo escolhido pelos os criminosos foi uma residência localizada no bairro Jorge Lavocart, situado na região do Tancredo Neves.

Segundo consta, era por volta de 04:30h, quando cinco homens armados, invadiram a casa e renderam os moradores e os funcionários que chegavam ao local para mais um dia de trabalho, sendo que em frente a casa funciona uma padaria. Um vizinho percebeu a ação dos criminosos, e acionou a polícia militar via Ciosp (Centro Integrado de Operações da Segurança Pública).

Uma guarnição do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) chegou ao local, quando os bandidos ainda se encontravam na residência. Houve uma intensa troca de tiros, onde um dos assaltantes foi atingido, e o outro, na fuga, caiu de cima do telhado.

Viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar os primeiros socorros aos criminosos, em seguida os dois foram conduzidos ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Juntamente com eles, foi apreendido duas armas, dinheiro das vítimas e o carro modelo Celta, de cor preta usado no assalto. Três ocupantes do veículo também foram presos, e encaminhados a Delegacia Central de Flagrantes.