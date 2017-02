Homem é baleado ao reagir á assalto no centro de Rio Branco

Um assalto foi registrado nas primeiras horas desta quinta-feira, (23), na região Central de Rio Branco, próximo á agência da Caixa Econômica Federal, que fica localizada ao lado do Quartel da Polícia Militar.

Segundo informações, a vítima identificada por João Morais, 56 anos, foi abordado por um homem vestido de paletó quando saía da agência bancária, que logo anunciou o assalto. Morais resolveu reagir ao roubo e travou uma luta corporal com o assaltante, que disparou duas vezes contra a vítima. Após cometer o crime, o bandido fugiu em uma motocicleta, levando com ele a mochila de João com R$ 25 mil.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros, em seguida a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco. João Moraes foi atingido duas vezes na perna, e levou uma coronhada no rosto. O estado de saúde do paciente até o momento não foi divulgado.