Trio de rondonienses são presos com arma em Rio Branco

Três rondonienses foram presos na manhã desta quarta-feira, (22), na Estrada Dias Martins, próximo a escola Armando Nogueira, com eles foi encontrado uma arma de fogo.

Policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) foram acionados via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), que um veículo estaria estacionado em fundada suspeita naquela região, os militares foram até o endereço citado e abordou o veículo.

Ao fazer a revista veicular, a guarnição encontrou embaixo do banco do motorista, um revólver, uma faca, bolsas de viagens com roupas dos homens. Diante dos fatos, o trio recebeu voz de prisão e foram conduzidos para Delegacia de Flagrantes (Defla).

Apreensão no bairro Nova Estação

Dando seguimentos aos trabalho operacionais da manhã, a equipe do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), apreendeu um menor de 17 anos, no bairro Nova Estação. Com o adolescente a guarnição encontrou 07 barras de maconha, uma “trouxinha” de cocaína e cerca de 40 reais em espécie. O menor foi encaminhado juntamente com o material ilícito para a Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca), onde ficará a disposição da polícia.