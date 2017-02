Rio Branco realiza 1º ‘Cãocurso de Carnaval’ neste sábado (25)

A capital acreana será palco do primeiro concurso de carnaval de concurso para cães. Serão premiados os primeiros lugares nas seguintes categorias: melhor fantasia, originalidade e simpatia.

Para participar, o tutor do cão deve pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 20,00. As inscrições serão realizadas no dia do concurso, das 14h às 15h30, neste sábado (25). O valor arrecadado será doado para a ONG Resgate Animal, parceira do evento.

A participação é aberta para todos os cães de pequeno, médio e grande porte desde que atendam as regulamentações de segurança previstas em lei. O evento faz parte da programação “PET DAY” acontece neste sábado, a partir das 16h, na entrada central do Via Verde Shopping.