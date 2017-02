Rio Acre baixa, mas pode voltar a subir entre quinta e sexta-feira em Rio Branco

O nível do Rio Acre registrado às 9h desta quarta-feira, 22, foi de 11,13 metros em Rio Branco, mantendo tendência de vazante até a quinta-feira, 23, quando tende a começar a subir novamente. Entre terça e quarta, 21 e 22, o volume da água desceu 1,15 metros, mas, devido à elevação registrada em Xapuri no começo desta semana, rio voltará a subir na capital.

“O Rio Acre estava medindo 6,25 metros e hoje já está com 8,70 metros. E essa água de Xapuri vai chegar aqui entre quinta e sexta-feira, 23 e 24, provocando elevação em Rio Branco”, informou o coronel George Santos, coordenador da Defesa Civil da capital.

O grande tributário do Rio Acre no município de Rio Branco, o Riozinho do Rôla está vazando também e não há previsão de nova cheia nas próximas horas. O Riozinho amanheceu a quarta-feira medindo 10,22m contra os atuais 10,67m na terça. “Estamos muito atentos. O monitoramento é permanente”, reafirmou George Santos. Com informações Folha do Acre