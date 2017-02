Programação do Carnaval nos Bairros é lançada em Rio Branco; confira os locais

A Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil (FGB) anunciou nesta quarta-feira, 22, no Centro Cultural Thaumaturgo Filho, a programação do Carnaval nos Bairros 2017, projeto que acontece há cinco anos através da parceria institucional entre a comunidade, a Prefeitura de Rio Branco e o Governo do Estado. Animado pela bateria do Bloco Seis é D+, o lançamento contou com a participação de lideranças comunitárias de bairros do José Augusto, Vila Ivonete, Vila Nova, Tancredo Neves, Apolônio Sales, Cadeia Velha, Base, Cidade de Povo, Albert Sampaio, Aeroporto Velho, Conjunto Esperança, Mascarenhas de Moraes, Tucumã, Universitário, Eldorado e também da Estrada do Quixadá e Transacreana, além de sambistas, ativistas culturais e as secretárias municipais de Políticas para Mulheres, Lidianne Cabral, e de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Elza Lopes.

“Na minha opinião o carnaval é a maior expressão da cultura brasileira. Muitas cidades estão cancelando o carnaval ante à crise financeira e, por isso, é um grande acerto do prefeito Marcus Alexandre auxiliar as comunidades a fazerem com que o carnaval aconteça. O que é bonito é a gente fazer juntos”, disse Sergio de Carvalho, presidente da FGB.

Neste ano, 17 bairros receberão apoio institucional da Prefeitura e do Governo do Estado com limpeza, iluminação, banheiros químicos, palco, bandas, sonorização, tenda, ordenamento do trânsito e segurança pública. A folia nos bairros será animada por trinta bandas cujos projetos foram aprovados no âmbito de um segundo edital público. Essas bandas são: Moças do Samba, Alberan e Banda, Clenilson Batista, Uirapuru, Doce Amizade, Terreirão do Samba, Urubu Cheiroso, Elias Sarkis, Ferdiney Ryos, Yvana Pacífico, Arregaça-Aê, Grupo Sedução, Levada do Gueto, Banda Pixain, Natan Dantas, Banda 2.1, César Carvalho, Oz Primos, Banda Moral Eletro, Banda S/A, Resenha M.M, CarnaRock, Eros do Forro, Banda Pra Cantar, Os Cobras Dance, Banda Pegação, DJ Belmont, Álamo Kário, Lurdinha e Sandra Melo e Banda.

Mas não é só isso. O carnaval 2017, nas palavras de Sérgio de Carvalho, ganhou importante e inovadora dinamização com a efetivação de uma parceria com as instituições de economia solidária para realização do Carnaval da Família no Mercado Velho com a participação de grupos tradicionais como a Marujada e outros. A Polícia Militar garantiu grande efetivo para oferecer segurança aos foliões.

A exemplo dos anos anteriores, o poder público vai apoiar a realização da folia em diversos bairros da cidade. As instituições envolvidas são a FGB, Fundação Estadual de Cultura Elias Mansour, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Saúde, Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS), Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR), Empresa Municipal de Urbanização (EMURB), Secretaria Municipal de Obras Públicas (SEOP), Secretaria-adjunta de Políticas para Mulheres (SEMAM), Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres do Acre (SEPMulheres), Secretaria-adjunta de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEADPIR) e Secretaria-adjunta da Juventude (SEJUV).

Essas instituições vão realizar várias ações durante as festas, entre elas os foliões vão contar com o Bloco da Prevenção, uma grande mobilização que tem o objetivo de alertar as pessoas quanto aos riscos de se contrair doenças sexualmente transmissíveis ou, nos casos das adolescentes, da gravidez precoce. Também serão realizadas campanhas ligadas ao combate ao racismo e à promoção do enfrentamento à violência contra mulher, combatendo o abuso, assédio e todo tipo de violência contra as mulheres no período carnavalesco. Para isso, o material utilizado inclui folheto, banners, adesivos e cards para as mídias sociais. As ações contarão com a animação do Coletivo Maracatu Pé Rachado.

Também participam da programação carnavalesca os blocos com bateria: Seis é D+, Sem Limite, Sambase e Vila do Fuxico. Eles desfilarão no dia 28 de fevereiro durante o concurso de blocos, na Gameleira. O prêmio principal é de R$3 mil. Acontecem outras festas, além do Carnaval da Família no Mercado Velho: Gameleira, Carnarock no Studio Beer, Cortejo da Rede Banzeiro e Cortejo do Urubu Cheiroso.

combate ao racismo e à violência contra a mulher

A recomendação neste carnaval é ligar imediatamente para o número 180 em caso de violência ou qualquer tipo de assédio à mulher em Rio Branco. O tema da campanha da Secretaria-adjunta de Políticas para Mulheres é “Neste carnaval, perca a vergonha, mas não perca o respeito – Ligue 180”, que busca conscientizar homens e mulheres quanto a um carnaval de paz e alegria entre os gêneros.

“Que neste carnaval possamos brincar com alegria e as mulheres possam se sentir seguras”, pediu Lidianne Cabral, titular da SEMAM. Na mesma direção, a SEADPIR está envolvendo todas as lideranças comunitárias e instituições participantes deste carnaval para as grandes ações de enfrentamento ao racismo. A SEADPIR traz o tema “Rio Branco com alegria sem racismo na folia” que dá a direção da mobilização. Segundo a secretária de Promoção da Igualdade Racial, Elza Lopes, “O carnaval é um momento de alegria, mas também de reflexão”, alertando para músicas politicamente incorretas que acabam reforçando o preconceito.

Mais comunidades festejam a Folia de Momo e agradecem à Prefeitura e Governo

Cada vez mais, novas comunidades aderem ao modelo de carnaval proposto pela gestão de Marcus Alexandre para a população de Rio Branco. Os moradores da Estrada Transacreana se reuniram e decidiram realizar de modo pioneiro o carnaval rural. A festa vai acontecer na Vila Manoel Marques, onde o organizador do baile, João Reis, o Joãozinho da Sobral, espera receber entre 800 e 1.000 pessoas. “Vão moradores de toda a Transacreana. Pela primeira vez vamos ter o privilégio de brincar o carnaval no meio rural”, disse Joãozinho.

Outro líder comunitário, o Negão da Baixada, presidente da Associação de Moradores do Bairro Aeroporto Velho, também ressaltou o fortalecimento cada vez maior do carnaval apoiado pela Prefeitura de Rio Branco e Governo do Estado. “É um dos carnavais mais tranquilos da cidade”, completou.

“Nós também estamos realizando o carnaval pela primeira vez. Estamos muito animados e agradecidos ao prefeito Marcus Alexandre e ao Governo do Estado por esta oportunidade”, disse Adalcimar Pereira de Souza, presidente da Associação de Moradores do bairro Albert Sampaio, distante 12 quilômetros do centro da cidade.

