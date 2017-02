Prefeito acompanha obras na Cidade do Povo

O prefeito Marcus Alexandre foi à Cidade do Povo nesta quarta-feira, 22, para acompanhar a obra das creches e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) construídos pelo Governo do Estado para integrar a rede municipal de Educação e Assistência Social.

Acompanhado pela secretária de Obras do Município, Ana Cláudia Cunha, e pelo secretário de Educação Márcio Batista, Marcus Alexandre ouviu do secretário de Obras do Estado, Átila Pinheiro, e do secretário Adjunto, o arquiteto Leonardo Neder, detalhes sobre materiais selecionados e projeção dos espaços conforme a especificidade dos serviços a que se destinam. “São estruturas que seguem o padrão de qualidade e serviços ofertados pelo Estado e Município. A escolha dos materiais considerou geografia e clima da região. Mesmo em período de chuva, o trabalho segue o cronograma e a obra está bem adiantada”, ressaltou o secretário Átila Pinheiro.

O prédio edificado para instalação do CRAS conta com copa, banheiros e salas adequadas ao atendimento psicossocial e atividades culturais para grupos de idosos e adolescentes. Já a unidade educativa terá capacidade para atender 240 crianças em idade de creche e pré-escola (de 2 a 5 anos). O investimento no espaço físico é de R$ 4,5 milhões. As novas unidades serão entregues ao município no mês de julho. “A Cidade do Povo já conta com duas creches administradas pela Prefeitura. Com mais essas duas, que planejamos colocar em funcionamento no final deste semestre, estaremos ampliando a oferta de vagas na Cidade do Povo atendendo a mais de 600 crianças de 2 a 5 anos. É o esforço de todos com o futuro de nossas crianças”, destacou o prefeito.

Ainda na Cidade do Povo, Marcus Alexandre prestigiou o ato de entrega da primeira etapa da construção de dois equipamentos de esporte e lazer à comunidade. As praças construídas na Quadra 9 e Quadra 24 são apenas duas, das 12 planejadas pelo Governo para a Cidade do Povo. Os equipamentos contam com parquinho, quadra de areia, calçada para caminhadas e academia.

Investimentos na Educação de Rio Branco

Na gestão do Prefeito Marcus Alexandre, a educação à primeira infância é prioridade. Nos últimos quatro anos a Prefeitura entregou oito novas unidades educacionais, o que permitiu criar 4.400 novas vagas em creche e pré-escola. Nos próximos dias mais duas unidades serão entregues e outras duas que entrarão em funcionamento na Cidade do Povo receberão mais 880 crianças a serem cuidadas e educadas na rede municipal de educação.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Márcio Batista, “o investimento em novas unidades amplia o acesso à inclusão da primeira infância. Com isso, cria oportunidades para que crianças de 2 a 5 anos tenham a escola não só como um espaço de educação, mas também para realização de atividades culturais e de esporte, onde possam estabelecer as primeira relações sociais fora da família”. Asscom