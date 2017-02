Polícia Militar apreende duas armas no Belo Jardim I

Após serem acionados por populares, que informaram a existência de um ponto de venda de entorpecentes na Travessa Fé em Deus, militares do 2º Batalhão se dirigiram à residência indicada. Ao se aproximarem do local, alguns indivíduos empreenderam fuga, sendo acompanhados e presos.

Na residência foram localizados uma escopeta calibre 16, 4 munições do mesmo calibre e 1 munição calibre 20, além de 3 tabletes de entorpecente que estavam no bolso de um menor de idade.

Quando os policiais saíam do local desta ocorrência, se depararam com um veículo em atitude suspeita. Ao realizarem a abordagem ao mesmo, encontraram um revólver calibre 38 em posse do motorista Francivanio Ad Vinculo de Souza, 24 anos.

Os autores José Ronaldo Azevedo Santana, 30 anos, Raí de Souza Nascimento, 22 anos, o menor de idade juntamente com o motorista Francivanio, foram conduzidos e entregues na delegacia especializada, para realização dos procedimentos cabíveis. Asscom