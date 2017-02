Policia avisa que inscrições para o Colégio Militar do Acre foram adiadas

Em sua página no Facebook, a Polícia Militar do Acre informou que as inscrições para seleção de alunos do Colégio Militar, que ocorreriam de 23 de fevereiro a 03 de março, serão adiadas e que “o edital 01/2017 será tornado sem efeito por motivo de ajustes no planejamento pedagógico e de localização do Colégio”.

A suspensão ocorre um dia após o Diário Oficial do Estado ter publicado um edital com 280 vagas para o Colégio Militar destinado a atender estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental para o período letivo de 2017.

A priori, o Colégio Militar irá funcionar nas instalações da escola Maria Chalub Leite, no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

A PM informou ainda que vai divulgar um novo calendário. Com informações AC 24 Horas