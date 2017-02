Paysandu e Remo jogam no Acre no mesmo Final de semana

Uma mudança na tabela da 1ª fase da Copa Verde, afastou a possibilidade de Remo e Paysandu jogarem em Rio Branco, no mesmo dia e no mesmo horário, porém, contra adversários diferentes.

Até ontem, a CBF mantinha os jogos Galvez x Paysandu e Atlético x Remo, para o dia 5 de março, na capital acreana.

Mas, a entidade maior do futebol nacional percebeu o erro e antecipou para o dia 4 a partida do Galvez com o Papão.

Com a mudança, os dois maiores clubes do Para´jogam no Acre um após o outro, ofertando ao torcedor a possibilidade de assistir as duas partidas.

Outro fator que seria negativo para os clubes locais era a questão da renda. Caso as partidas fossem mantidas para o mesmo dia e horário, o público certamente seria dividido.

Os locais das partidas ainda não estão confirmados pela CBF. Galvez e Atlético costumam mandar seus jogos no estádio Florestão. Com informações AC 24 Horas