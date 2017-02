No clássico dos 100 anos, Palmeiras está na frente do Corinthians

O clássico entre Corinthians e Palmeiras completa 100 anos em 6 de maio. As comemorações começam nesta quarta-feira (22), na arena do Alvinegro, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

No histórico recente dos clubes, o Palmeiras leva vantagem: são dois anos sem perder para o rival, com quatro vitórias e um empate nos últimos seis jogos.

A contar do início do confronto, desde 1917, o Alviverde também está na frente – foram 351 jogos, com 125 vitórias do Palmeiras (509 gols) e 120 do Corinthians (468 gols). Com informações ATribuna