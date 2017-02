Mega-Sena especial de Carnaval acumula em R$ 25 milhões

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

No sorteio da Mega-Sena especial desta terça-feira (21), ninguém faturou o maior prêmio de R$ 22 milhões. Sem aposta vencedora das seis dezenas, a Mega acumulou e poderá pagar até R$ 25 milhões na próxima rodada na quinta-feira (23).

O sorteio do concurso 1.905 foi realizado às 20h em São Paulo.

Para concorrer ao prêmio acumulado, basta fazer uma aposta simples, com apenas seis números, que custa R$ 3,50. Os jogos poderão ser feitos até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas de todo o país.

Os números sorteados desta edição foram: 29-35-43-54-56-57.

A Caixa informou que 22 apostas acertaram a quina, e cada uma garantiu R$ 70.438,67. Outras 2.351 vão ganhar R$941,63 pelas quatro dezenas certeiras.

O sorteio desta terça faz parte da chamada “Mega-Semana”, definida pela Caixa como aquela em que serão feitos três, e não dois sorteios, de acordo com datas especiais. Em 2017, são sete Mega-Semanas –além do Carnaval, a semana do Dia das Mães, Férias (em Julho), Dia dos Pais Pais, Primavera (em setembro), Sorte (em outubro) e semana da República (em novembro).

A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades.

Os dez maiores prêmios dos concursos regulares da Mega:

1.764, 25/11/2015; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 205.329.753,89

1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197.377.949,52

1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135.315.118,96

1.220, 6/10/2010; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 119.142.144,27

1.575, 19/2/2014; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 111.503.902,49

1.211, 4/9/2010; 7 apostas vencedoras; premiação total: R$ 92.522.954,23

1.810, 20/4/2016; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 92.303.225,84

1.545, 6/11/2013; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 80.499.108,16

1.871, 29/10/2016, uma aposta vencedora; premiação total: R$ 76.548.193,31

1.295, 25/6/2011; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 73.451.540,26