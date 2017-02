Mais de 9 mil títulos de eleitores poderão ser cancelados no Acre

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) orienta aos eleitores que deixaram de votar nas últimas três eleições, sem justificar, que procurem o cartório eleitoral para fins de regularização. Aqueles que não atenderem ao chamado da Justiça Eleitoral terão o título cancelado a partir do dia 2 de maio.

Caso o eleitor tenha dúvidas sobre a sua situação poderá consultar a lista de faltosos na portal do TRE, cujo link é http://www.tre-ac.jus.br/eleitor/eleitores-faltosos-as-3-ultimas-eleições. As listas, contendo os nomes e as inscrições dos eleitores pendentes, também ficarão disponíveis nos murais dos cartórios eleitorais a partir do dia 2 de março.

Em todo o Estado são 9.612 títulos passíveis de cancelamento. A maioria é de Rio Branco, que com 5.275 títulos, seguido de Cruzeiro do Sul, com 1.071 títulos pendentes.

Para regularização do título, o eleitor precisa comparecer ao cartório eleitoral portando um documento oficial com foto, CPF e comprovante de endereço.

O cancelamento do título acarreta diversos prejuízos ao cidadão, entre eles: não poder tomar posse em cargo ou função pública; não receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público; não obter passaporte ou carteira de identidade; não obter empréstimos; não renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo e outros. Com informações Folha do Acre