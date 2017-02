Madrugada do crime: Dono de bar é assalto em Sena Madureira; Um dos criminosos acaba baleado e é transferido para Rio Branco

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

O autônomo Francisco Dionízio dos Santos, 55 anos de idade, proprietário de um Bar no Mercado Municipal, em Sena Madureira, foi alvo dos assaltantes na madrugada desta quarta-feira, 22. Segundo informações, dois homens arrombaram a porta de trás do estabelecimento, abordaram Francisco Dionízio e sua esposa, promovendo momentos de pânico. A vítima ainda travou luta corporal com um dos envolvidos, antes da chegada da PM.

Francisco Dionízio informou que ao entrar na casa, os dois meliantes perguntavam a todo momento por dinheiro. “Eu disse que não tinha dinheiro, mas eles insistiam, então o jeito foi lutar com um deles. Eu estava com minha espingarda, travamos luta corporal e num dado momento a arma disparou. Foi uma situação difícil”, comentou.

De acordo com o apurado, quando a PM chegou ao local, Raimundo Nonato Moraes da Silva – um dos assaltantes, estaria com a arma em punho e não obedeceu a ordem dos policiais. Com isso, ele foi baleado e encaminhado num primeiro momento ao hospital João Câncio Fernandes. Depois, em razão da gravidade dos ferimentos foi transferido para Rio Branco.

Tão logo seja liberado da unidade de saúde, Raimundo Nonato Moraes da Silva, morador do Bairro da Pista, será levado para o presídio local.

A espingarda calibre 36, de propriedade do dono do bar, foi apreendida e entregue na Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira. Com informações SenaOnline