Ladrões tentam roubar corpo de Kim Jong-nam na Malásia

Uma pessoa tentou roubar o corpo de Kim Jong-nam, meio-irmão do ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, sem sucesso, do necrotério do hospital onde se encontra na Malásia. As informações são da polícia do país asiático, que afirmou saber a identidade do ladrão, mas que ainda não a divulgou para a imprensa. (ANSA)

Relembre o caso

Kim Jong Nam, o meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un, foi morto na Malásia, conforme divulgado por meios de comunicação da Coreia do Sul e pela agência Yonhap, nesta terça-feira (14), de acordo com a Reuters. A Yonhap afirma que uma fonte do governo sul-coreano informou que o homem foi assassinado na manhã de segunda-feira (13), mas não divulgou detalhes.