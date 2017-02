Instalação de bloqueadores em presídio de Rio Branco pode desencadear série de ataques

O que antes era negado pelo secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, agora é uma das armas firmes contra os comandos que partem de dentro dos presídios. O gestor chegou a afirmar que a instalação de bloqueadores em presídios não resolveria os comandos que saem das celas prisionais. Mas parece que agora Farias mudou de ideia.

A medida acontece após quase vinte anos de gestão da Frente Popular do Acre (FPA) está sendo anunciada em meio a uma aguda da crise do sistema penitenciário da Amazônia, onde mais de 90 presos tiveram as vidas ceifadas durante confronto de facções criminosas que batalhão por espaços no tráfico de drogas.

Não bastassem os ataques que se espalham por Rio Branco desde segundo semestre de 2016, criminosos agora ameaçam atacar prédios públicos, a exemplo do que ocorreu na sede da Defensoria Pública Estadual (DPE), na Capital. Bandidos atiraram contra a porta da instituição e deixaram uma carta carregada de amaças.

Desde o ano passado, diversos presos foram transferidos para outras unidades prisionais. Um dos destinos escolhidos foi o presidio de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mesmo com essas remoções, ordens continuaram partindo de presídios, e vários outros ataques aconteceram. Com informações AC 24 Horas