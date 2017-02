Ilderlei demite cerca de 90 cargos comissionados por determinação do TCE

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PMDB), cumpriu determinação do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE) e demitiu cerca de 90 cargos comissionados contratados irregularmente.

A lista com os nomes dos servidores demitidos foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (22). Os cargos vão desde tecnicos administrativos até pessoas do alto escalão da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, como secretários e assessores especiais.

A decisão do TCE foi publicada no Diário Oficial de terça-feira (21) e foi prontamente acatada por Ilderlei Cordeiro.

Veja a lista com nomes e cargos dos servidores demitidos:

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ACRE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 64 da Lei Orgânica deste Município. Considerando a decisão cautelar proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre nos autos do Processo n° 23.556.2017-90. DECRETA:

Art. 1° ficam exoneradas as pessoas abaixo relacionadas, dos seus respectivos cargos, a saber:

nome e cargo:

Adriana Barros De Miranda /Coordenador Do Fundo Municipal De Desenvolvimento Social

Aldemar Candido Maciel Filho / Diretor Clínico Do Programa De Médicos E Enfermeiros Da Atenção Básica

Ana Luisa Dias Da Silva /Gerente De Proteção E Atendimento Integral As Famílias

Antonio Carlos Souza Da Silva / Coordenador De Posto De Saúde N2

Antônio Erisson Ferreira Da Silva / Secretário Adjunto Municipal De Meio Ambiente

Aris Alves Da Silva / Coordenador De Programas De Saúde

Aruza Perez Almeida / Gerente De Serviços De Convivência E Fortalecimento De Vínculos

Ávila Da Silva Dias / Assessor Especial Do Gabinete Do Prefeito – Classe A

Bartolomeu Dutra Da Silva Junior / Gerente Do Laboratório De Exames Clínicos E Especializados

Camila Da Costa Correa / Coordenador Do Programa De Hipertensão, Diabetes E Doenças Crônicas

Carla De Oliveira Félix / Assessor Especial Do Gabinete Do Prefeito – Classe B

Catiana Rodrigues Da Silva / Chefe Do Departamento De Regulação, Avaliação E Controle De Sistemas

Clerton Gaspar De Souza / Gerente Da Proteção Social Especial

Clícia Maria Barbosa Lopes / Coordenador Do Programa Da Saúde Da Mulher E Da Criança

Cristiane Sarah Cordeiro Lisboa / Chefe Do Setor De Arrecadação

Damiana Lima Maciel / Gerente De Educação Ambiental

Darlene Rodrigues De Lima Amaral / Supervisor E Avaliação De Ubs Urbanas

Dayana Maia Nascimento / Secretário Municipal De Cultura, Turismo, Esporte E Lazer

Delcimar Da Silva Leite / Coordenador De Serviços Técnicos De Projetos E Desenhos Urbanísticos

Edir Clemente Silva Nascimento / Secretário Municipal De Saúde

Edna Maria Lima Da Fonseca / Gerente De Arborização E Jardinagem

Elisson Silva Almeida / Chefe Do Setor De Planos E Projetos Urbanísticos

Elmaria Rabelo Ferreira / Coordenador De Zoonoses Municipal

Érico Silva De Oliveira / Coordenador De Tributos

Eva Das Chagas Bezerra / Gerente De Enfrentamento Do Trabalho Infantil

Everton De Souza Do Amaral / Chefe Do Setor De Compras

Francisca Martins De Almeida / Gerente De Atendimento, Protocolo E Arquivo

Francisco Aureci Magalhães Nobre / Gerente De Sistemas E Processos

Galber Silva De Melo / Coordenador Do Programa Melhor Em Casa

Getúlio Régio De Oliveira Filho / Gerente De Prestação De Contas

Gilmar Giles De Oliveira / Coordenador Do Programa Da Saúde Do Trabalhador E Saúde Do Homem

Gleiciane Matos Da Costa / Coordenador De Posto De Saúde N2

Helder Da Silva Sarah / Secretário Adjunto Municipal De Desenvolvimento Social

Jamaira Da Silva Costa Nascimento / Coordenador Do Programa Do E-Sus

Janaína Da Costa Negreiros / Gerente De Vigilância Em Saúde

João Quelvin Do Vale Pinho / Supervisor E Avaliação De Ubs Rurais

Joel Correia De Queiroz / Secretário Municipal De Obras E Infraestrutura

Jonathan Xavier Donadoni / Procurador Geral Do Município

José Antônio Muniz Verçosa / Chefe De Gabinete Do Prefeito

José Da Silva Lima / Coordenador De Defesa Civil De Cruzeiro Do Sul

José De Souza Lima / Secretário Municipal De Educação

José Francisco Silva De Queiroz / Coordenador Do Fundo Municipal De Meio Ambiente

José Georgete Dos Santos Alves / Secretário Adjunto Municipal De Transporte E Trânsito

José Ivo Peres Galvão / Secretário Municipal De Finanças

José Maria De Lisboa Silva / Secretário Municipal De Transporte E Trânsito

Josilene De Sousa Machado Fontes / Presidente Da Comissão Permanente Municipal De Licitação

Júlio De Oliveira Martins / Gerente De Atenção Básica

Karenkely Santiago Sales / Coordenador Do Programa Saúde Bucal

Keiliane Nunes De Melo / Cordeiro Secretário Municipal De Desenvolvimento Social

Luan Messias Viga / Assessor Técnico De Engenharia E Construção

Luiz Marques Da Costa / Coordenador De Posto De Saúde N2

Lutigarde De Souza Melo / Gerente De Assistência Técnica À Produção

Manfrine Pinheiro Da Costa / Secretário Municipal De Gestão E Administração

Manoel Albano De Souza / Gerente Da Garagem E Manutenção Geral

Manoel Vitalino De Souza Neto / Assessor De Comunicação E Cerimonial

Manuel Francisco Da Costa / Gerente De Mercados

Marcicleide Oliveira De Souza / Coordenador De Vigilância Epidemiológica

Marcos Afonso Fonseca Melo / Gerente De Gestão e Implementações De Agronegócios

Maria Ione Bezerra Lima / Coordenador De Vigilância Sanitária

Maria Sarlene De Oliveira Martins / Chefe Do Setor Da Junta De Serviço Militar

Mário Vieira Da Silva Neto / Secretário Municipal De Planejamento

Mirella Messias De Melo / Coordenador Do Programa De Educação Em Saúde E Saúde Do Adolescente

Muana Da Costa Araújo / Coordenador De Vigilância Entomológica

Orlando Martins Nogueira / Gerente De Iluminação Pública

Raciby Sampaio De Castro / Coordenador De Posto De Saúde N2

Rangel Barros Dos Santos / Chefe De Gabinete Do Vice-Prefeito

Raquel Alves Valente De Andrade / Gerente Do Fundo Municipal De Saúde

Regia Maria De Oliveira Santana / Ouvidor Da Secretaria Municipal De Saúde

Reginaldo Rodrigues Da Silva / Coordenador De Posto De Saúde N2

Renata Barbosa Da Silva / Coordenador Do Programa Da Saúde Da Mulher E Da Criança

Renato Matias De Lima Souza / Gerente De Projetos E Captação De Recursos Governamentais

Roberta Katheriny Da Costa Muniz Uchôa / Gerente De Atendimento, Protocolo E Arquivo

Roberto Do Nascimento Holanda / Diretor De Planejamento E Projetos

Rocilda De Castro Sales / Coordenador De Gestão De Pessoas

Ronauro Nascimento De Araújo / Coordenador De Posto De Saúde N2

Rosa Maria Dos Santos Sampaio Da Silva / Secretário Municipal De Meio Ambiente

Ryster Freire Rodrigues / Chefe De Gabinete Do Procurador Geral

Sandra Abensur Sinarahua / Coordenador De Dst/Aids E Hepatites Virais

Sheila Queiroz Maia / Assessor De Gabinete Do Procurador Geral

Sheiliane Correia Costa / Coordenador Do Pmaq

Suelane De Lima Queiroz / Auxiliar Administrativo

Suzilene Barboza De Souza / Auxiliar Administrativo

Tárcito De Oliveira Batista / Controlador Interno Do Município

Thais Salomão Lyra / Coordenador Do Programa Do Nasf/Saúde Mental

Veridiano Freire Do Amaral / Secretário Adjunto Municipal De Finanças

Welisson De Souza Bandeira / Gerente De Logística

Art. 2° revogam-se as disposições em contrário, em especial as portarias n°s 006/2017, 012/2017, 013/2017, 033/2017 e 034/2017. Art. 3º este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no átrio desta municipalidade, com efeitos a contar da data de sua emissão. Gabinete do prefeito municipal de cruzeiro do sul, estado do acre, em 21 de fevereiro de 2017. Com informações Folha do Acre