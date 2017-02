Homem é baleado após sair de audiência em Cruzeiro do Sul

Um homem identificado por Madson, 33 anos, foi vítima de tentativa de homicídio durante a manhã desta terça-feira, (21), no bairro Santa Terezinha, situado no município de Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

Segundo consta nos autos, a vítima teria sido alvejada por vários disparos após sair de uma audiência pública, na Cidade da Justiça daquele município. Ao cometer o crime, o acusado fugiu tomando rumo ignorado.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao Pronto Socorro do Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul. Madson foi atendido na unidade de saúde e não corre risco de morte.

A polícia militar esteve no local colhendo informações, mas até o momento ninguém foi preso.