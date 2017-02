Dom Moacyr abre sete vagas em processo seletivo

Encontram-se abertas as inscrições para dois editais de processo seletivo simplificado do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Grechi – IDM, no Acre, que visam o preenchimento de vagas destinadas a profissionais de nível superior.

De acordo com os editais de n. 002 e 005/2017, são ofertadas sete vagas, sendo quatro para contratação imediata e três para a formação de cadastro de reserva para os cargos de Mediadores Horistas dos cursos de Auxiliar em Saúde Bucal e Técnico em Radiologia.

Os candidatos aprovados atuarão nos cursos técnicos de nível médio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC e no Programa de Formação de Profissionais de Nível Médio para a Saúde – PROFAPS.

A remuneração para o exercício da função será pago por hora aula, no valor de R$ 25,00.

As inscrições são gratuitas e deverão ser efetuadas até o dia 22 de fevereiro de 2017, das 8:00 às 11:30 e das 14:30 às 17:00, no Núcleo da Secretaria de Estado de Educação, situado na Rua Francisco Freitas, s/nº, bairro São José, Manoel Urbano – AC e na Unidade Central, na rua Riachuelo, nº138, ao lado da Esc. Humberto Soares, bairro José Augusto, CEP: 69.900-809, Rio Branco – AC.

No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar as cópias e originais dos seguintes documentos: Formulário de inscrição, RG, CPF e Comprovantes de experiência profissional.

A seleção dos candidatos será realizada em uma única fase, sendo ela análise documental, de caráter eliminatório e classificatório. Os resultados serão divulgados no Diário Oficial do Estado do Acre: www.diario.ac.gov.br e pelo endereço eletrônico do Instituto Dom Moacyr Grechi: www.idep.ac.gov.br.

Os editais de processo seletivo foram divulgados no Diário Oficial da Acre, de 17 de fevereiro de 2017, da pág. 59 e da pág. 65 em diante.

O processo seletivo terá prazo de validade de 12 meses, contados a partir da data de homologação dos resultados finais, sendo possível a sua renovação uma única vez, pelo mesmo período.