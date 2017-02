Deputados do Acre lideram luta nacional dos sabatistas

O deputado federal Moisés Diniz (PCdoB), juntamente com a bancada acreana, reuniu-se com o ministro da Educação, Mendonça Filho, pra pedir uma solução que respeite os jovens sabatistas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2017.

Participaram da audiência o senador Sérgio Petecão (PSD) e os deputados Léo de Brito (PT), Alan Rick (PRB), Major Rocha (PSDB) e Jéssica Sales (PMDB). A bancada acreana na oportunidade solicitaram que não seja realizada prova do Enem no sábado.

Além dos parlamentares a reunião com o ministro da Educação Mendonça Filho, contou com a presença de várias lideranças religiosas, culturais e intelectuais.

“Os parlamentares do Acre abraçaram a causa da liberdade religiosa e da igualdade de condições, para que os jovens sabatista não sejam prejudicados nas provas do Enem”, comemorou Moisés.

Os líderes sul-americanos da Igreja Adventista ficaram impressionados com o espírito de unidade dos políticos do Acre.

“O ministro da Educação nos disse que os jovens sabatistas não serão mais constrangidos e também elogiou a postura dos políticos do Acre”, concluiu o parlamentar acreano. Com informações Folha do Acre