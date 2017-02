Creche do Rosa Linda começa a funcionar dia 6 de março

A obra da creche do Residencial Rosa linda está em fase final e as aulas no Centro de Educação Infantil vão começar no dia 6 de março, junto com as demais unidades de ensino do município. O prefeito Marcus Alexandre e o secretário de Educação, Márcio Batista, estiveram no local nesta terça-feira, 21, e entraram de sala em sala verificando os detalhes do acabamento para que tudo esteja pronto para receber os 220 alunos da creche e do pré I e II. “Vamos aproveitar esse feriado do carnaval para concluir a creche aqui do Rosa Linda, com a instalação de ar condicionado e mobiliário em todo o prédio”, explicou o prefeito.

A creche segue o modelo padrão do programa Brasil Carinhoso e, a exemplo das demais unidades entregues pelo prefeito Marcus Alexandre, a do Rosa linda, além da qualidade no tratamento e cuidados com as crianças, também vai oferecer total conforto: todas as salas são climatizadas, os banheiros têm chuveiros elétricos que garantem banho quente para as crianças, que, além do almoço, farão dois lanches na creche.

Francineide Freitas já matriculou o filho Abraão Farias, de 5 anos, e conta que agora vai à procura de emprego, a exemplo de outras mães que vão deixar os filhos na unidade de ensino. “Para as crianças, uma oportunidade de aprendizado, no caso do meu filho que vai para o pré II. Já para nós, mães, uma chance de trabalhar”.

Expansão na rede de ensino infantil

A do Rosa Linda será a nona creche entregue pelo prefeito Marcus Alexandre, que vai inaugurar também, até o dia 6 de março, a creche Jacamim, localizada no bairro Oscar Passos. No segundo semestre, outras quatro unidades de ensino infantil serão inauguradas, a exemplo do Centro de Educação Infantil do Juarez Távora.

O prefeito Marcus Alexandre ressalta que até o final do ano cerca de 5 mil crianças estarão frequentando as creches municipais. “Este ano, a rede municipal de ensino contará com 25 mil crianças, incluindo as creches, pré-escolas e as primeiras séries”.

Para o secretário de Educação, Márcio Batista, o alto investimento na primeira infância garante que as crianças tenham uma boa base educacional para que sigam suas careiras estudantis com sucesso. “A expansão da rede física da educação é feita com muita qualidade em Rio Branco”, completa o secretário.

Estrutura oferecida nas novas unidades de ensino infantil

Cada unidade escolar possui duas salas de creche I, com capacidade para 16 crianças em espaços que contam com berçário; fraldário e solarium; duas salas de creches II, com capacidade para 16 crianças; sala de repouso; brinquedoteca; banheiro e solarium; duas salas de creches III, para 24 crianças, com sala de repouso, brinquedoteca e solarium; duas salas de pré-escola, com capacidade para 48 crianças, com solarium, banheiros adaptados para alunos especiais com chuveiros e escovódromo; banheiros para funcionários com chuveiro e vestiário.

Existem áreas de uso comum como o refeitório, salas de leitura, de multiuso, informática, anfiteatro, playground, pátio coberto e estacionamento. A parte administrativa está dividida em recepção, sala dos professores, secretaria com almoxarifado, banheiros masculino e feminino e diretoria. Os espaços destinados aos serviços são a lavanderia, despensa, cozinha com Buffet, abrigo de resíduos, área para secar roupa, sala do servidor e rouparia.