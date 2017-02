Chicão Brigido é o “olheiro” de Marcus Viana na Câmara

Desde o primeiro dia da atual legislatura na Câmara de Vereadores, o ex-deputado federal Chicão Brigido, filiado ao PDT, atualmente assessor de Marcus Alexandre Viana, acompanha as sessões na Casa como uma espécie de “olheiro” do prefeito na Câmara.

O experiente Chicão chega cedo, por volta das 9h, horário em que os trabalhos são iniciados, senta em uma cadeira localizada ao lado do serviço de som da Casa e acompanha toda a sessão fazendo anotações. Por vezes, orienta os parlamentares menos experientes da base de Marcus Viana, os neófitos da Casa. Deixa a Casa apenas após o encerramento dos trabalhos.

“Faço algumas anotações e passo informações necessárias ao prefeito quando ele pergunta”, diz Chicão ao ser perguntado sobre sua função na Câmara.

A presença de Chicão passou a ser uma necessidade quase que urgente para Marcus Viana principalmente pela atuação da oposição na Câmara. (Com informações AC 24 Horas)