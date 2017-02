Britânica à espera do 13º filho diz ser ‘viciada em bebês’

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Em entrevista a um programa de TV, a britânica Cheryl Prudham, de 34 anos, revelou ser “viciada em bebês”.

“Estava sentindo o desejo de ser mãe novamente, já que o meu caçula está com um ano. Sinto falta de um bebê nos meus braços”, comentou a inglesa, que espera o seu 13º filho.

Segundo informações do Dia, a mulher, que trabalha como faxineira, rebate as críticas de viver às custas do governo britânico, que lhe oferece cerca de R$ 155 mil em benefícios concedidos pelo estado.

Com o filho que está a caminho, a inglesa receberá mais R$ 2,8 mil.

“Só penso nos meus filhos e na minha família”, concluiu.