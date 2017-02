Agentes recebem capacitação para investigar homicídios

O curso de Investigação de Homicídios com aprimoramento de técnicas para policiais da Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoas (Dhpp) teve sua aula inaugural na terça-feira, 21.

Idealizada pelo Grupo de Treinamento Policia (GTP) da Polícia Civil, a capacitação trata desde fundamentos e metodologia à recognição visuográfica.

O curso faz parte do planejamento da capacitação continuada da Polícia Civil e terá 32 horas/aula, com nove disciplinas.

Nesta etapa, 50 policiais da capital e do interior participam do aperfeiçoamento, com a responsabilidade de ser multiplicadores em suas unidades de atuação.

Entre as disciplinas que serão ministradas, estão Fundamentos e Metodologias do Homicídio, Investigação Criminal, Provas Correlatas ao Crime de Homicídios, Planejamento Operacional, Preservação do local de crime, Técnicas de entrevista, estudo de caso, Relatório Policial, Parâmetros do Homicídio e Recognição Visuográfica.

Para o secretario de Segurança, Emylson Farias, a capacitação é a chave para prestação de um serviço de melhor qualidade à população.

“O aperfeiçoamento da doutrina é fundamental para que cada vez mais possamos chegar até a autoria do crime, além de evitar que eles ocorram. Esse é o caminhar, esse é o cuidado. Investimento em infraestrutura, investimento em pessoal e capacitação formam o tripé para que continuemos avançando na segurança pública”, disse Emylson Farias.

Para o secretário de Polícia Civil, Carlos Flávio Portela, o objetivo é treinar todo o efetivo no decorrer de 2017. “Assim como fizemos nos anos anteriores para que tenham conhecimento de todas as técnicas disponíveis trabalhando de forma célere, ofertando um serviço nobreza a sociedade”, explicou. ATribuna