Santa Rosa: Secretário de esporte é atropelado por caminhonete; família suspeita de tentativa de homicídio

O secretário de esporte do município de Santa Rosa do Purus Jamilsson Vaz da Silva, foi vitima de atropelamento na manhã desta quarta-feira, (22), O fato ocorreu no município citado acima.

Segundo informações, o secretário estava em uma motocicleta juntamente com outro homem que não teve o nome divulgado, quando a caminhonete modelo Toyota Hillux, de cor branca, veio em alta velocidade e atropelou as vítimas. Amigos de Jamilsson suspeitam que o ato foi uma tentativa de homicídio, porém alguns dias atrás o condutor da caminhonete e o secretário protagonizaram uma briga no meio da rua, onde vieram as vias de fato.

O estado de saúde de Vaz e do garupa é considerado grave, os dois foram transferidos para o Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde se encontram internados, o quadro deles inspira cuidados.

A polícia militar esteve no local do acidente e prendeu o motorista da caminhonete, o caso será investigado.