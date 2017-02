Agente penitenciário é executado á tiros na Vila do Incra

O agente penitenciário Romário Alexandrino, 28 anos, foi mais uma vítima da criminalidade que assola a cidade de Rio Branco, onde membros de facções fazem o que quer, a hora que querem.

O crime aconteceu durante a noite desta terça-feira, (21), na Vila do Incra, em Porto Acre, distante de Rio Branco cerca de 30 quilômetros. De acordo com informações, era por voltas das 22:00h, a vítima estava assistindo televisão juntamente com a esposa e o cunhado, quando cinco homens encapuzados, invadiram a residência e começaram a atirar em Romário e no cunhado . Ao todo cerca de 15 tiros foram disparados pelos os assassinos, a esposa da vítima não foi atingida.

O agente foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital De Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência, porém por volta das 02:30 desta quarta-feira, (22), não resistiu aos ferimentos e morreu naquela unidade. O cunhado da vítima continua internado, mas não corre risco de morte.

”Romário é mais uma vítima da criminalidade que se alastra de modo epidêmico em todo o Acre, que expõe todos os cidadãos, e de modo especial os operadores de segurança pública, mormente aqueles que atuam diretamente com o patrulhamento preventivo e a repressão ao crime e execução das penas, custódia de condenados”, disse o presidente da Associação dos Praças do CBMAC, Abrahão Púpio.

O secretário de Segurança Pública do Acre, Emylson Farias, lamenta a morte do agente e disponibilizou toda a força de segurança pública para tentar de forma rápida elucidar a morte do funcionário público. Já a nota assinada pelo secretário de Estado da Polícia Civil, Carlos Flávio Gomes Portela, pelo diretor do Instituto de Administração Penitenciária, Martins Fillus Cavalcante Hessel e pelo Coronel Júlio Cesar Santos, comandante Geral da Polícia Militar, externa e se solidariza com muito pesar sobre a morte do Agente penitenciário. O corpo está sendo velado na Igreja Quadrangular, na Vila do V, local que o agente frequentava com a família.

A Associação dos Agentes do Acre divulgou nota de pesar pelo falecimento do agente. Veja a nota na íntegra

NOTA DE PESAR

É com com elevada comoção que comunicamos a morte prematura do Agente Penitenciário Romário Alexandrino, 28, vítima de um atentado em sua residência na noite desta terça-feira. Romário é mais uma vítima da criminalidade que se alastra em todo o Acre e deixa um legado de bons serviços prestados ao Estado, bem como uma imensurável saudade daqueles a quem facilmente cativou com a sua amizade, carinho e dedicação. Que Deus em sua misericórdia conforte os seus amigos e familiares.

ASSPEN