Zoológico mata 57 macacos com “gene proibido” no Japão

Funcionários do Zoológico de Chiba, nos arredores de Tóquio, sacrificaram 57 macacos da neve depois de descobrirem que eles carregavam genes de uma espécie proibida no país.

Segundo informações da Veja, as leis japonesas proíbem a posse e transporte de animais exóticos, entre eles o macaco-rhesus, originários da Ásia Central, do Afeganistão à Índia e da Tailândia ao sul da China.

De acordo com um oficial local, os animais foram mortos para preservar o ecossistema do país.

Junkichi Mima, porta-voz do grupo de conservação WWF Japão, afirmou que espécies invasoras causam problemas “pois misturam-se com animais nativas e ameaçam o ambiente natural e o ecossistema”.