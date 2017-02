Vereadores votam sobre o aumento da passagem de ônibus em Rio Branco nesta terça-feira

Vereadores votam na manhã desta terça-feira (21), na Câmara Municipal de Rio Branco, o possível aumento da passagem de ônibus. A proposta é de que o preço pago por cada passagem seja de R$ 3,80 e estudante paguem R$ 1,14. A possibilidade de reajuste gerou polêmicas nas redes sociais.

Para o representante do Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos do Acre (Sindicol), Marcelo Cavalcante, a decisão do Conselho não foi muito favorável com a planinha do sindicato, que sofreu reajustes de salários e inflação nos últimos anos. Com informações AC 24 Horas