Saúde Itinerante atende ala feminina em presídio de Rio Branco

Visando oferecer atendimento especializado às mulheres em situação prisional do Complexo Penitenciário de Rio Branco, a Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre) disponibilizou uma equipe do Programa Saúde Itinerante nesta terça-feira, 21, para, junto à equipe de saúde interna do presídio Francisco de Oliveira Conde, realizar consultas e exames.

Cerca de 170 mulheres foram atendidas pela equipe formada por ginecologista, enfermeira, técnicas de enfermagem e assistente social. Elas passaram por consulta ginecológica e fizeram o exame Preventivo do Câncer Colo do Útero (PCCU).

De acordo com a gerente da Divisão de Saúde das Populações Prioritárias da Sesacre, Zilmar Cândido, o objetivo da ação é levar o sistema de saúde a qualquer cidadão, independentemente do ambiente em que se encontre.

O presídio conta com atendimento ambulatorial e clínico geral, mas é sempre necessário um atendimento especializado.

“Torna-se um pouco inviável levar todas as reeducandas ao posto para consultas com especialistas, então é sempre bom contar com o apoio da Sesacre para trazer este atendimento e cuidar da saúde dessas mulheres”, ressaltou a coordenadora da unidade de saúde do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Iones da Silva. Agência