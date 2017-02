Ruas do bairro Conquista são pavimentadas

O prefeito Marcus Alexandre e o diretor Técnico do DEPASA, Anderson Mariano, vistoriaram nesta terça-feira, 21, as obras de acabamento em ruas do bairro Conquista, que foram pavimentadas e agora recebem calçadas e meios fios. As redes de drenagem, água e esgoto também foram feitas.

Além das cinco ruas já concluídas, outras três vão receber o mesmo serviço, o que resolve os problemas de acesso e de alagamento das vias e residências, causado por um córrego que passa na localidade.

A pavimentação das cinco ruas, como a José Maria Rios, Francisco Sales e Antônio Pinheiro Sobrinho, foi feita com tijolos maciços. Andersom Mariano explica que, “apesar do período chuvoso, o DEPASA e a Prefeitura seguem trabalhando para garantir a trafegabilidade nos bairros da capital”.

O resultado do trabalho agrada os moradores que, agora, não precisam mais se preocupar com a lama nos dias de chuva ou com a poeira em dias de sol. Dona Janete de Souza, no local há sete anos, cita que sua Rua Antônio Pinheiro Sobrinho não tinha saída por conta de um córrego sem canalização. “A gente sofria aqui, mas agora o cenário é outro. Estamos todos muito satisfeitos com o governo e a Prefeitura. Agora pode chover que ninguém se assusta”, afirma a moradora.

Para o prefeito, a parceria com o DEPASA garante o avanço do trabalho em vários bairros da capital. “Só temos a agradecer ao DEPASA, que em uma época dessas, de muita chuva, segue atuando nos bairros. Aqui no Jardim América, os moradores esperavam por esse trabalho há 30 anos e no verão vamos avançar com os serviços aqui na Conquista”, conclui o prefeito Marcus Alexandre. Asscom