Prefeitura de Rio Branco convoca médicos aprovados em concurso

A Prefeitura Municipal de Rio Branco, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde publicou nesta terça-feira (21) divulgou o edital Semsa Nº. 07/2017 relativo ao concurso público simplificado para contratação de médico especialista para atuação na atenção primária do município.

Os médicos vão atuar nas equipes das unidades básicas de saúde. Os aprovados vão ter de apresentar o Laudo de Capacitação Funcional e entregar os documentos constantes no do edital.

Os exames médicos são: Avaliação do Psiquiatra para Sanidade Mental, Avaliação Dermatológica e Raio-X do Tórax com Laudo Médico (todos expedidos por especialistas). A entrega dos exames deverá ser feita na quinta-feira (9), das 8h às 12h na Junta Médica do Município de Rio Branco, localizada à Rua Alvorada nº 411, Bairro Bosque (em frente à Galeria Castro).

Os candidatos classificados deverão apresentar-se na data de convocação (10/3) munidos dos documentos constantes no Anexo I deste Edital, também das 8h às 12h no Departamento de Gestão de Pessoas da SEMSA, localizado na Avenida Ceará, nº. 3.335, Bairro Abraão Alab.