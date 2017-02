Pistola, drogas e estoques são encontrados durante varredura no pavilhão ”A” da FOC

Uma ação envolvendo policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), policiais civis e agentes penitenciários na manhã desta terça-feira, (21), resultou na apreensão de vários objetos ilícitos dentro do complexo penitenciário Francisco D’ Oliveira Conde.

A revista foi realizada no pavilhão ”A”, onde se encontra os apenados da facção ”Comando Vermelho”. Todo o trabalho só foi possível com a ajuda do serviço de inteligência da polícia, e também informações de fontes repassadas aos órgãos da segurança publica.

Dentro das celas foram encontrados, 62 ”trouxinhas” de vários tipos de drogas, 12 celulares com fones de ouvido e carregadores, 48 armas feita artesanalmente, conhecido como ”Estoque”, uma pistola com dois carregadores de uso exclusivo das Forças Armadas Brasileira, 6 facões e 20 munições.

Segundo a Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário (ASSPEN), a pistola foi encontrada dentro de uma cama feita de concreto que os detentos usam para dormir. O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-Ac, Polícia Civil e Polícia Militar dará detalhes sobre esse trabalho a qualquer momento.