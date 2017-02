Parlamento holandês aprova o cultivo de maconha

Decisão aprovada nesta terça permitirá ainda que as cafeterias do país, que vendem a droga abertamente, tenham uma fonte legal de suprimento.

O parlamento holandês aprovou a legalização do cultivo da maconha nesta terça-feira (21), segundo a Reuters. Há muito tempo vigorava no país uma política de tolerância.

Até esta decisão, a maconha era tecnicamente ilegal, mas a polícia se recusava a processar pessoas que tivessem pequenas quantidades da droga.

A decisão, que legaliza ainda o cultivo profissional da planta, permitirá que as cafeterias do país, que vendem a droga abertamente, tenham uma fonte legal de suprimento.

A maioria dos deputados do Parlamento do país já tinha mostrado disposição em apoiar o projeto do partido liberal de centro-esquerda D66. Uma elevada porcentagem da população e das prefeituras também apoiam a medida, de acordo com a agência Efe.