Pai das gêmeas adotadas por Madonna alega que foi enganado

A cantora Madonna continua se envolvendo em muitas polêmicas, e desta vez, envolve a adoção feita por ela das gêmeas Stella e Esther. Agora Adam Mwale, pai das meninas, disse que foi enganado pela cantora e pelas autoridades do Malaui.

Segundo informações do jornal “Daily Mail”, o senhor contou que a adoção não seria definitiva e ainda alegou que a artista está cuidando das meninas por um tempo.

“Me disseram que elas serão criadas e educadas por uma mulher rica no exterior e depois retornarão para mim, para ajudar a nossa família. Agora estão me dizendo que a adoção é permanente. Isso não pode ser verdade, não quero que seja. Eu sou o pai delas e sempre serei o pai delas”, reclamou.

Adam explicou que, com a morte da sua esposa, permitiu a adoção temporária das filhas, pois o diretor do orfanato onde elas estavam teria dito que “seria uma chance única para as duas”.

A cantora ainda não comentou sobre o assunto.