Obra do Shopping Popular de Rio Branco segue em ritmo avançado

A construção do primeiro Shopping Popular de Rio Branco segue em ritmo acelerado. Concluída a concretagem da última laje, a obra está agora na fase de suspensão das paredes e divisão dos boxes. Nesta segunda-feira, 20, em ação voluntária, a primeira dama do Município, a engenheira civil Gicélia Viana, acompanhou as equipes da secretaria de Obras ao local para verificar detalhes das instalações elétricas, hidráulicas e sistema de drenagem, além de orientar quanto aos cuidados com a acessibilidade, adequação dos espaços e conforto para os usuários.

“O projeto do Shopping Popular é a realização de um sonho e esse é um trabalho que a gente faz com carinho. Essa é a primeira visita de muitas que ainda vamos fazer para definir detalhes de acabamento. Para decoração e paisagismo, por exemplo, o que pensamos é trabalhar com elementos que remetam à nossa cultura para que a gente tenha um espaço com características locais, bonito e funcional”, destacou Gicélia Viana. Ainda de acordo com ela, o cuidado com os detalhes de paisagismo e ornamentação inclui garantir o diferencial e atratividade de cada box, conforme o ramo de atividade do permissionário.

O Shopping Popular de Rio Branco está sendo edificado numa área de 12 mil metros quadrados, ao Terminal Urbano. O projeto prevê a construção de 450 boxes, divididos em três andares, sendo 165 no primeiro piso e outros 120 no segundo piso, onde ficará também a praça de alimentação, elevadores e jardins. Orçado em R$17,3 milhões, o projeto conta com apoio do senador Jorge Viana. Asscom