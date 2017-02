Hospital Santa Juliana deixa de atender pacientes da Unimed no Acre

A não renovação do contrato com o sistema seria o motivo, diz nota. Hospital diz que medida deve afetar quase 30 mil usuários do serviço.

O Hospital Santa Juliana informou que deixou de atender os pacientes com plano de saúde da Unimed Rio Branco. O motivo, segundo a nota do hospital, seria o fim do contrato com o sistema e o não reajuste de valores no contrato. O contrato venceu no domingo (19).

A reportagem entrou em contato com a Unimed, mas não teve resposta até a publicação desta reportagem. A nota diz que o hospital teria feito algumas negociações, ainda em 2016, para que a Unimed elaborasse alguns reajustes nos valores do contrato. O Santa Juliana salienta que atendia quase 30 mil beneficiários da Unimed e lamenta o fim do atendimento.

O hospital acrescentou que foi informado pela Unimed que o contrato não seria renovado no início do mês. A nota ressalta que logo após saber do fim do contrato, o hospital solicitou uma minuta do documento, com uma tabela das diárias, taxas, materiais e honorários médicos.

A nota explica que a instituição não recebeu os documentos solicitados na data combinada, que era no último dia 10, sem os reajustes e com os valores semelhantes ao contrato vencido.

Com informações do G1