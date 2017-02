Estudante acreano que estava desaparecido no Rio de Janeiro desde o último sábado é encontrado morto

A mãe da vítima, Francisca Campos, havia chegado no Rio Janeiro no domingo, às 11h, em busca de notícias do filho

“A dor de arrumar o quarto de um filho que não está mais aqui”

Um amigo da família, José Alexandre Braz, escreveu na página do Facebook da mãe de Wanderson:

“Não há dor no mundo que supere a dor da perda de um filho, a dor de arrumar o quarto de um filho que já não está aqui, e saber que o futuro para ele já não existirá. Parece anti-natural que os pais enterrem um filho.

Mas aos olhos de Deus somos todos iguais. Aos olhos de Deus somos todos Seus filhos. E Ele dá a cada um de nós uma missão para cumprir na Terra. O seu filho fez parte da sua vida pelo tempo que Deus quis, pelo tempo suficiente para cumprir a nobre missão dele; para escrever uma história, para deixar lições de amor e agradecimento por termos tido a dádiva de conhecer e conviver com ele. Eu oro para que o seu filho esteja em paz, que tenha sido recebido com amor pelos anjos do Senhor, e que tenha a sua alma iluminada.

Coragem e força para enfrentar este momento de sofrimento! Recebam os meus mais sinceros pêsames.

E rogar a Deus para que a dor tão atroz que vocês sentem hoje, possa ser revestida de um júbilo de esperança, amor e alegria quando todos nos encontrarmos na vida eterna com Jesus, Maria e José.

E oro para que você e a sua família encontrem também paz, conforto e consolo nos tempos felizes que viveram ao lado do filho amoroso de vocês. E que o Espírito Santo que consolou a Virgem Mãe quando esta precisou entregar seu filho, Também inunde de paz e consolo a todos.

Desaparecido desde a madrugada do último sábado, o estudante Wanderson Amorim do Nascimento, de 21 anos, foi encontrado morto após sofrer um acidente de moto na Linha Amarela, na altura do acesso 8, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio. O jovem colidiu contra uma carreta. A morte foi confirmada nesta segunda-feira por amigos e familiares do universitário, que estudava Arquitetura na Faculdade Anhnaguera, em Niterói.

O acidente aconteceu por volta de 3h30m da manhã de sábado e, por causa do estado do corpo, foi difícil identificar a vítima.

O pai de Wanderson, João Batista Campos, lamentou a morte do filho nesta segunda-feira.

– Estou aqui triste, mas conformado com a vontade de Deus – disse.

Acreano, Wanderson Amorim do Nascimento saiu de casa, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, de moto, por volta de 1h, para ir à Pedra da Gávea, ponto turístico na Zona Sul do Rio, mas nunca chegou à trilha que leva ao local.

Amiga da família do universitário, Thainá Félix, de 29 anos, descreve as circunstâncias em que o corpo foi encontrado.

— Acabamos de receber a notícia do óbito do meu amigo. Sofreu um acidente de moto e, por conta da gravidade, o corpo demorou a ser reconhecido, por isso, só fomos avisados agora — afirma.

No Facebook, Francisca Campos, mãe de criação de Wanderson, agradeceu a todos que ajudaram na busca por Wanderson.

“A todos meus amigos, agradeço de coração o empenho em busca do meu filho. Mas ele partiu, está com Deus! Estou firme em meu Deus que eu confio de todo coração. Grande abraço a todos!” – escreveu.

Wanderson se juntaria a um grupo que conheceu pela internet para subir a trilha, mas não chegou sequer ao ponto de encontro. A responsável pelo grupo recebeu um áudio dele avisando que tinha sido parado numa blitz e liberado, mas que estava atrasado. Na mensagem, ele diz ainda que estava “meio perdido”.

Depois, houve apenas uma mensagem para a mãe, por volta das 5h, dizendo “oi, mãe”.

– Nós estamos desconfiados que ele nem ao menos escreveu essa mensagem – conta Thainá.

Os amigos do acreano fizeram uma mobilização em redes sociais à procura dele. Eles obtiveram o áudio enviado por Wanderson, às 1h54m, avisando que estava atrasado. O rapaz disse que não sabia chegar à Pedra da Gávea: “Então, eu tô no caminho. A polícia parou. Aí eu fui liberado. Passei quase 30 minutos lá. Me atrasei um pouco. Não sei onde é a Pedra da Gávea. Acho que tô meio perdido. Vou acabar voltando para casa”.

De acordo com amigos, o universitário era um rapaz calmo, que não bebe, não fuma e não usa drogas. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) e será encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói/São Gonçalo. (Com informações Extra)