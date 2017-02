Crescente Vermelho encontra 74 corpos na costa da Líbia

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Compartilhe no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Funcionários do Crescente Vermelho (Como a Cruz Vermelha é chamada em países árabes) encontraram 74 corpos de imigrantes em uma praia na cidade de Zawiya, na Líbia, a 150 quilômetros da fronteira com a Tunísia.

As vítimas teriam naufragado em uma tentativa de chegar à Europa, a instituição informou pelo Twitter.

A ilha de Lampedusa é um dos destinos que mais recebe imigrantes no Mediterrâneo. Este ano, inclusive, o documentário indicado ao Oscar ‘Fogo no Mar’, da Itália, relata a situação de medo e incerteza enfrentada por eles.

Este ano a União Europeia anunciou que ajudaria o governo líbio para evitar que botes saiam da costa do país em direção ao continente europeu. Só ano passado, mais de 180 mil cruzaram o mar e, em 2017, mais de 300 já morreram tentando a travessia, incluindo as vítimas de hoje. Em 2016 o número de vítimas ultrapassou 4,5 mil.