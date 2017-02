Após 2 dias sumido, homem é encontrado por populares no Acre

Após dois dias sumido, Marcos Vinícius Albuquerque, de 51 anos, foi encontrado por populares e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Segundo Distrito de Rio Branco.

A família não soube precisar se o homm foi encontrado na noite de domingo (19) ou madrugada desta segunda-feira (20). O homem desapareceu após sair de casa, no bairro Procon, na sexta (17).

Vânia Albuqurque, irmã de Albuquerque, disse ao G1 que após atendimento na UPA, o irmão foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Os enfermeiros do hospital teriam ligado para Vânia, na manhã desta segunda, contando que o irmão dela havia sido encontrado.

“Uma pessoa viu e ligou para o Samu, que foi lá e resgatou. Tenho vários amigos enfermeiros, alguns estavam de plantão, reconheceram ele e me ligaram. Não entrei em contato com Samu e não sei o bairro em que o encontraram”, contou.

A irmã revelou que Albuquerque está desidratado, mas passa bem. Vânia falou ainda sobre o alívio que sentiu quando recebeu a ligação informando sobre o paradeiro do irmão. Ela lembrou também que Albuquerque já havia sumido outra vez e foi encontrado dias depois na rodovia AC – 10, que dá acesso ao município de Porto Acre.

“Que alívio mesmo. Graças a Deus que os amigos compartilharam, alguém viu e ele apareceu. Estava esses dias todos só, acho que bebendo. Mas, ele está bem”, comemorou. Com informações G1 Acre

