Menor leva três tiros em tentativa de homicídio em Cruzeiro do Sul

Dois jovens foram vítimas de tentativas de homicídio na noite de domingo, (19), na rua Amazonas, no Conjunto Habitacional Mâncio Lima, na região do Cruzeirão, localizado no município de Cruzeiro do Sul, interior de Rio Branco.

De acordo com relatos, um menor de 17 anos, e outro de 19 anos, estavam caminhando na rua citada acima, quando dois homens em uma motocicleta, se aproximaram e atiraram várias vezes em direção as vítimas. Somente o menor foi atingido três vezes na região da axila. Após cometer o crime, os suspeitos foram visto fugindo em alta velocidade.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e conduziu o jovem ao Pronto Socorro do Hospital o Juruá, onde recebeu atendimento e não corre risco de morte.

Alex Naldo Batista delegado titular da delegacia geral de Cruzeiro do Sul, suspeita que o crime pode está ligado a guerra entre membros de facções rivais.