Cruzeiro do Sul: Jovem é executado á tiros no bairro São José

O ex-presidiário Ítalo Almeida de Souza, de 32 anos, foi morto á tiros na noite desta segunda-feira, (20), no bairro São José, localizado no município de Cruzeiro do Sul, interior do Estado do Acre.

Segundo consta, o jovem estava em frente a sua residência, quando foi surpreendido por homens que estava em um veículo preto, os ocupantes se aproximaram e sacaram suas armas, efetuando cerca de seis disparos na vítima, sendo que três tiros acertou Ítalo. Após o crime, os assassinos fugiram tomando rumo ignorado.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar ao local, a vítima já tinha morrido. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo de Ítalo para a instituição. Uma guarnição da Polícia Militar fez buscas pelas imediações, mas ninguém foi preso ou identificado.

Segundo o delegado Lindomar Ventura, ainda não é possível fazer afirmações sobre a autoria do crime. ” O que sabemos é que os disparos foram efetuados por ocupantes de um carro escuro. O modelo do veículo também não foi identificado. Pelas características, pode ter acontecido um acerto e contas entre membros de grupos criminosos rivais”, disse.

Ítalo cumpriu pena de cinco anos de reclusão em regime fechado pela prática de tráfico de entorpecentes. Havia deixado o presídio Manoel Nery da Silva em setembro 2013, para cumprimento de pena em regime semi-aberto e atualmente estava em livramento condicional. O caso vai ser investigado pela polícia civil.