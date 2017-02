Adolescente é atingido por um tiro na Cidade do Povo

Um adolescente foi vítima de tentativa de homicídio durante a noite desta segunda-feira, (20), na rua da quadra “B”, no conjunto habitacional Cidade do Povo, região do segundo distrito de Rio Branco. O jovem foi identificado por Q.B, 15 anos.

Segundo informações de vizinhos, o menor estava sentado na área da sua residência, quando foi alvejado com um tiro nas costas. Imediatamente, os moradores levaram o adolescente para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para receber os primeiros socorros. Ao ser atendido pelos os profissionais da unidade, uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado para encaminhar a vítima até o Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência (Huerb). O estado de saúde do adolescente é considerada grave.

Uma guarnição do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) estiveram no local, mas ninguém soube informar a motivação do crime, e nem quem teria cometido o ato.