Telefone de Adolf Hitler é leiloado por mais de R$ 700 mil

Um colecionador comprou o telefone que pertenceu ao ex-líder nazista, Adolf Hitler, por mais de R$ 700 mil em um leialão realizado pela Alexander Historical Auctions.

A peça havia sido encontrada no bunker do ditador e tinha sido mantido em uma residência na Inglaterra desde então (1945).

A venda foi realizada em Cheasapeker City

O telefone foi vendido pela casa de leilões, em Cheasapeker City, em Maryland, Estados Unidos.

A empresa responsável pelo leilão não divulgou a identidade do comprador. Na descrição do produto, eles afirmaram que o aparelho foi “uma das armas mais destrutívas de todos os tempos, que causou a morte de milhares de pessoas”.

O telefone de Hitler, originalmente preto, foi pintado de vermelho antes do leilão e teve o nome do nazista gravado sobre ele, juntamente com uma suástica, emblema oficial do Partido Nacional-Socialista alemão, símbolo do nazismo e que é proibido em alguns países, como na Áustria e Alemanha, por exemplo.